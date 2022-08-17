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Югорчанин едва не спрыгнул с крыши девятиэтажного дома

Сотрудники ДПС спасли собравшегося спрыгнуть с крыши многоэтажки югорчанина

Югорчанин едва не спрыгнул с крыши девятиэтажного дома
УМВД по ХМАО, pixabay

Сотрудники ДПС спасли собравшегося спрыгнуть с крыши многоэтажки мужчину в Радужном. Стражи правопорядка полтора часа уговаривали югорчанина не делать этого и в итоге им удалось убедить его отойти от края.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО, младший сержант полиции Дмитрий Кругляков и сержант полиции Артем Касулицкий получили сообщение о том, что на крыше девятиэтажного дома сидит мужчина и собирается спрыгнуть вниз. Поднявшись наверх, они увидели, что югорчанин стоит на самом краю, рискуя упасть в любую минуту.

«Полицейские, оценив обстановку, вступили с горожанином в доверительную беседу, в ходе которой им удалось убедить его отойти от края. После этого стражи правопорядка спустились с мужчиной на улицу, где передали его медикам», - рассказали подробности в пресс-службе.

Руководство отдела полиции вручило Дмитрию Круглякову и Артему Касулицкому благодарственные письма за оперативные и грамотные действия.


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Сегодня в 09:36, просмотров: 222, комментариев: 0
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