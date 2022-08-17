16+
Логотип Сиапресс
USD  61,4247   EUR  62,3551  

Новости

Больше новостей
Вы почувствовали удорожание сборов ребенка в школу?
Комментировать
0
Вы купаетесь в сургутских водоемах?
Комментировать
0
Ваш жизненный настрой в последнее время...

улучшился 16.2%

ухудшился 50.8%

остается неизменно хорошим 21.5%

остается неизменно плохим 8.5%

не знаю 3.1%

Всего голосов: 130

Комментировать
0
Вы боитесь летать на самолетах?

Да, и этот страх усилился в последнее время 31.5%

Да, но страх снизился в последнее время 5.5%

Нет 52%

Не знаю 7.1%

Не летаю 3.9%

Всего голосов: 127

Комментировать
0
Больше опросов

Пенсионерам и беременным в Югре рекомендовали вновь надеть маски

Оперштаб ХМАО рекомендовал пенсионерам и беременным носить маски

Пенсионерам и беременным в Югре рекомендовали вновь надеть маски
pixabay.com

Пенсионерам, беременным и людям с хроническими заболеваниями в ХМАО рекомендуется носить маски и соблюдать прочие антиковидные ограничения. Об этом сообщил замгубернатора Всеволод Кольцов на заседании регионального оперштаба. Причина – рост заболеваемости коронавирусом из-за нового штамма «дельтакрон»

«Рабочая группа считает необходимым рекомендовать штабу принять несколько важных мер рекомендательного характера, которые касаются наиболее уязвимых групп населения – людей, страдающих хроническими заболеваниями, беременных и лиц старше 65 лет» - сказал Кольцов.

В частности, рекомендуется носить маски и отказаться от посещения людных мест без особой необходимости. Муниципальным штабам следует усилить контроль за качеством дезинфекции общественных мест и транспорта.

По данным оперштаба, количество больных коронавирусом в Югре только с начала этой недели выросло на 73%, число госпитализированных пациентов - на 36%.

«В циркуляцию вошел особый подвид вируса, он характеризуется более высокой заразностью, более короткими инкубационными сроками. При этом мы отмечаем, что на этом фоне количество тяжелых случаев пропорционально росту общей заболеваемости не увеличивается», — добавил замгубернатора.


нравится (0) не нравится (1)
Сегодня в 09:08, просмотров: 184, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. На трассе, соединяющей Тюмень и Ханты-Мансийск, ввели ограничения на три месяца 557
  2. ​Режим ЧС, введенный из-за горящих лесов, отменили в трех муниципалитетах ХМАО 538
  3. Пилоты со всей России сразятся в небе над Сургутом 526
  4. ​Урбанистика здорового человека 495
  5. ​Югра собрала в Ханты-Мансийске молодых урбанистов и получила профит в виде проекта для модернизации знаковой территории 489
  6. ​В AppStore появился агрегатор банковских приложений для российских пользователей 458
  7. Число безработных граждан в Югре сокращается 457
  8. ​Нефтеюганцам дали воду 453
  9. Школы Югры готовы к новому учебному году 436
  10. В Югре замедлился рост годовой инфляции 433
  1. ​Первый ди-джей Сургута, фехтовальщик и чуткий начальник... 6265
  2. ​Сургутским стрелком на парковке оказался полицейский 2194
  3. ​Открытие сезона охоты в ХМАО откладывается из-за лесных пожаров 2066
  4. ​Люди и книги 2043
  5. Стрельба произошла в Сургуте из-за ДТП на парковке 1995
  6. ​Котлета из червей 1777
  7. Суд вынес решение по упавшей на ребенка столешнице в ТРЦ Сургута 1758
  8. ​В 3 раза выросла заболеваемость ковидом в Сургуте за сутки 1737
  9. ​Фига в кармане 1497
  10. ​Югорчане смогут наблюдать звездопад Персеиды 1410
  1. ​Первый ди-джей Сургута, фехтовальщик и чуткий начальник... 6265
  2. В Сургуте ищут врача на зарплату 700 тысяч рублей 5261
  3. «Хабуровские» – значит Завьяловы 3635
  4. ​Наталья Горячая: «Малый бизнес – не электорат, телевизор не смотрит, больших денег не дает – с чего власти ему помогать?» 3610
  5. ​Сургутский район: поддержать бизнес. Елена Мельникова // ONLINE 2942
  6. ​Проект «ДУМАть и решать». Благоустройство скверов и парков // Богдан Гужва 2856
  7. «Если в семье проблемы с подростком — нужно помогать не только ребенку, но и его родным» 2846
  8. Пожарные показали объятые огнем леса под Няганью 2740
  9. ​Разрушительные заблуждения 2522
  10. ​Всё в дыму / Обзор СИА-ПРЕСС 2506

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика