Оперштаб ХМАО рекомендовал пенсионерам и беременным носить маски

Пенсионерам, беременным и людям с хроническими заболеваниями в ХМАО рекомендуется носить маски и соблюдать прочие антиковидные ограничения. Об этом сообщил замгубернатора Всеволод Кольцов на заседании регионального оперштаба. Причина – рост заболеваемости коронавирусом из-за нового штамма «дельтакрон»

«Рабочая группа считает необходимым рекомендовать штабу принять несколько важных мер рекомендательного характера, которые касаются наиболее уязвимых групп населения – людей, страдающих хроническими заболеваниями, беременных и лиц старше 65 лет» - сказал Кольцов.

В частности, рекомендуется носить маски и отказаться от посещения людных мест без особой необходимости. Муниципальным штабам следует усилить контроль за качеством дезинфекции общественных мест и транспорта.

По данным оперштаба, количество больных коронавирусом в Югре только с начала этой недели выросло на 73%, число госпитализированных пациентов - на 36%.

«В циркуляцию вошел особый подвид вируса, он характеризуется более высокой заразностью, более короткими инкубационными сроками. При этом мы отмечаем, что на этом фоне количество тяжелых случаев пропорционально росту общей заболеваемости не увеличивается», — добавил замгубернатора.