Ситуацию на рынке труда ХМАО оценили как позитивную

Уровень безработицы в ХМАО составляет менее одного процента. В целом, ситуация на региональном рынке труда характеризуется как позитивная. Об этом в ходе заседания оперативного штаба заявил исполняющий обязанности директора департамента труда и занятости населения Валерий Беспояско.

«Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения, составляет 3533 человека. На начало года — 4461 человек. Уровень регистрируемой безработицы с момента проведения предыдущего заседания штаба уменьшился на 0,1% и составляет 0,39%. На начало года — 0,47%», – прокомментировал Беспояско.

Отмечается, что число вакансий на рынке труда автономного округа сегодня превышает 25 тысяч, а количество югорчан, которые могут попасть под сокращение в связи с ликвидацией организации, заметно сокращается. При этом за ситуацией продолжают следить власти.