Правительство ХМАО отчиталось о готовности школ к учебному году

В Югре все школы готовы к новому учебному году. Информация об этом появилась на сайте правительства региона.

«Система образования Югры готова к новому учебному году. Благодарю всех за командную работу, ответственное отношение к выполнению поставленных задач. Своевременно, до начала учебного года, устранены замечания надзорных органов. В результате проведенных мероприятий все образовательные организации признаны межведомственными комиссиями готовыми к началу нового учебного года», – подчеркнул директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин.

Отмечается, что на сегодняшний день в округе действует 708 образовательных организаций. Общий объем финансовых средств на подготовку образовательных организаций к новому учебному году из консолидированного бюджета составил более 1,9 млрд рублей.