Режим ЧС отменили в пострадавших от лесных пожаров муниципалитетах Югры

В трех муниципалитетах Югры, наиболее пострадавших от лесных пожаров, отменили режим ЧС. Об этом сообщил первый замдиректора окружного департамента недропользования и природных ресурсов Егор Збродов.

«В Советском, Октябрьском районах и Нягани снят режим чрезвычайной ситуации, объявленный ранее из-за горящих лесов. ЧС продолжает действовать лишь в лесах Березовского района, хотя ни одного действующего пожара на территории округа не осталось», – сказал Збродов.

Ранее власти сообщили, что в ХМАО не осталось действующих лесных пожаров. Прибывшие из других регионов пожарные, которые участвовали в тушении, начали возвращаться домов.