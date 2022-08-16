Годовой прирост цен в ХМАО остается ниже, чем во всем УрФО

В Югре годовая инфляция замедлилась до 9,20% после 10,50% месяцем ранее. Также годовой темп прироста цен в регионе остается ниже, чем в цело по России, и самым низким в УрФО. Об этом сообщают представители отделения Центрального Банка России по Тюменской области.

«В замедление инфляции в округе значительный вклад внесло перераспределение спроса на авиаперелеты в условиях открытия новых маршрутов и увеличения количества субсидируемых Правительством ХМАО – Югры направлений внутренних авиарейсов. Дополнительно дезинфляционное влияние продолжали оказывать значительное укрепление рубля в предыдущие месяцы, высокая насыщенность рынка в отдельных сегментах продовольственных и непродовольственных товаров, а также ослабление потребительского спроса после всплеска в марте», – рассказали представители областного отделения ЦБ.