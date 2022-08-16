В Югре придумают имена для новых «Метеоров»

Идет общественное обсуждение «Имена для флагманов речного флота Югры». Все желающие могут зайти на портал «Открытый регион – Югра» и предложить названия для новых «Метеоров», которые в скором времени будут бороздить реки автономного округа, связывая населенные пункты, куда добраться по дорогам крайне сложно. Как сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики региона, названия нужны для новых теплоходов «Метеор-120Р» и «Метеор-2020», сейчас их собирают в Нижегородской области по заказу правительства Югры и «Северречфлота».

Эти суда будут связывать маршруты «Ханты-Мансийск – Березово», «Ханты-Мансийск – Урманный», «Приобье – Березово – Нижние Нарыкары». Всего их будет четыре – по два каждого вида. Церемонию спуска на воду первого подобного судна на подводных крыльях состоялась в начале августа 2021 года, в нем приняла участие Наталья Комарова. Ему уже присвоено имя «Петр Великий», остальным трем нужно будет придумать, и к этому творческому процессу просят присоединиться жителей Югры.

Новые «Метеоры» могут возить до 120 человек, в них предусмотрены комфортные пассажирские салоны, адаптированные также и для людей с ограниченными возможностями здоровья.