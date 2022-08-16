Ежедневно делают макияж перед работой 65% женщин Югры

Больше половины опрошенных жительниц Югры ежедневно наносят макияж перед работой. При этом, по сравнению с прошлым аналогичным исследованием число женщин, делающих мейкап на постоянной основе, снизилось на 16 процентов. Они объясняют это тем, что отвыкли краситься на «удаленке», сообщает портал SuperJob.

«Ежедневно делают макияж перед работой две из трех жительниц Югры (65%): «Люблю выглядеть презентабельно и эффектно каждый день». Каждая четвертая (25%) использует декоративную косметику лишь иногда: например, перед особо ответственным рабочим днем или корпоративом. Никогда не делают макияж перед работой 10% горожанок», – говорится в исследовании сервиса.

Некоторые отказ от ежедневного мейкапа объясняют нежеланием смешивать работу и личную жизнь, другие — трендом на естественность и комфорт. При этом, тех, кто наносит макияж ежедневно, больше всего среди женщин с доходом от 80 тысяч рублей.