16+
Логотип Сиапресс
USD  61,3747   EUR  62,5056  

Новости

Больше новостей
Вы почувствовали удорожание сборов ребенка в школу?
Комментировать
0
Вы купаетесь в сургутских водоемах?
Комментировать
0
Ваш жизненный настрой в последнее время...
Комментировать
0
Вы боитесь летать на самолетах?
Комментировать
0
Больше опросов

Жительницы Югры стали реже краситься перед работой

Ежедневно делают макияж перед работой 65% женщин Югры

Жительницы Югры стали реже краситься перед работой
https://unsplash.com

Больше половины опрошенных жительниц Югры ежедневно наносят макияж перед работой. При этом, по сравнению с прошлым аналогичным исследованием число женщин, делающих мейкап на постоянной основе, снизилось на 16 процентов. Они объясняют это тем, что отвыкли краситься на «удаленке», сообщает портал SuperJob.

«Ежедневно делают макияж перед работой две из трех жительниц Югры (65%): «Люблю выглядеть презентабельно и эффектно каждый день». Каждая четвертая (25%) использует декоративную косметику лишь иногда: например, перед особо ответственным рабочим днем или корпоративом. Никогда не делают макияж перед работой 10% горожанок», – говорится в исследовании сервиса.

Некоторые отказ от ежедневного мейкапа объясняют нежеланием смешивать работу и личную жизнь, другие — трендом на естественность и комфорт. При этом, тех, кто наносит макияж ежедневно, больше всего среди женщин с доходом от 80 тысяч рублей.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 12:33, просмотров: 164, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​«Долина нищих» – обычный городской район, благоустроенный за счет бюджета. Закрытие его от сургутян вызывает вопросы 723
  2. ​Граффити площадью 150 «квадратов» нарисовали в Сургуте 624
  3. Вартовчан просят помочь найти пропавшую пенсионерку // ОРИЕНТИРОВКА 605
  4. У нефтеюганцев на ночь пропадет вода 541
  5. Структура Минстроя России провела в ХМАО финал конкурса строителей 522
  6. Вартовчанин Максим Храмцов завоевал золото Спартакиады по тхэквондо 497
  7. Открытие кедропарка в Сургутском районе затягивается 488
  8. Дневник туриста. Чем удивляет Тобольск? 448
  9. ​Новое «Утро» молодежной политики Югры // Елена Шумакова ONLINE 17 августа в 14.00 432
  10. Wildberries стал «Ягодками»: известный маркетплейс сменил название сайта 428
  1. ​Первый ди-джей Сургута, фехтовальщик и чуткий начальник... 6132
  2. ​Сургутским стрелком на парковке оказался полицейский 2079
  3. ​Открытие сезона охоты в ХМАО откладывается из-за лесных пожаров 1945
  4. Стрельба произошла в Сургуте из-за ДТП на парковке 1894
  5. ​Люди и книги 1877
  6. Сургутяне отметят масштабный День физкультурника в эти выходные 1710
  7. Суд вынес решение по упавшей на ребенка столешнице в ТРЦ Сургута 1668
  8. ​В 3 раза выросла заболеваемость ковидом в Сургуте за сутки 1652
  9. ​Котлета из червей 1590
  10. ​Фига в кармане 1405
  1. ​Первый ди-джей Сургута, фехтовальщик и чуткий начальник... 6132
  2. В Сургуте ищут врача на зарплату 700 тысяч рублей 5172
  3. «Хабуровские» – значит Завьяловы 3560
  4. ​Наталья Горячая: «Малый бизнес – не электорат, телевизор не смотрит, больших денег не дает – с чего власти ему помогать?» 3528
  5. Как выбрать арбуз и не отравиться // ИНСТРУКЦИЯ 3496
  6. ​Отпуск не задался: россияне недовольны летним отдыхом 3114
  7. ​Сургутский район: поддержать бизнес. Елена Мельникова // ONLINE 2870
  8. ​Проект «ДУМАть и решать». Благоустройство скверов и парков // Богдан Гужва 2789
  9. «Если в семье проблемы с подростком — нужно помогать не только ребенку, но и его родным» 2780
  10. Пожарные показали объятые огнем леса под Няганью 2648

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика