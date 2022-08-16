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В Когалыме 10 семей пять лет прожили в аварийных домах

Прокуратура помогла 39 когалымчанам перебраться из аварийного жилья в благоустроенное

В Когалыме 10 семей пять лет прожили в аварийных домах
pixabay.com

В Когалыме 10 семей в течение пяти лет жили в аварийных домах. Перебраться в благоустроенное жилье им помогла прокуратура.

По данным окружного надзорного ведомства, 39 когалымчан проживали в 4 многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу в 2017 году.

«Несмотря на это, администрация города не предоставила им жилые помещения по договору социального найма, а срок отселения домов определила в 2023–2025 годах. Фактически заявители с семьями вынуждены проживать в аварийных домах, подвергая опасности свою жизнь и здоровье», - подчеркнули в пресс-службе.

Прокурор обратился в суд с требованием предоставить семьям жилье. Суд требования удовлетворил. Жителям Когалыма уже выделили благоустроенные жилые помещения.


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Сегодня в 11:11, просмотров: 159, комментариев: 0
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