Югорчане оценили состояние общественного транспорта в округе

Меньше половины опрошенных югорчан высказались положительно на тему общественного транспорта в регионе. При этом каждый пятый житель ХМАО недоволен состоянием пассажирского автопарка, сообщает портал «Дром» на основе опроса.

«В ХМАО 43% положительно высказались о пассажирском автопарке: 34% считают его хорошим, а 9% — даже отличным. Каждый пятый житель ХМАО недовольны состоянием общественного транспорта. Ужасным автопарк своего региона назвали 9%, и еще 11% — плохим. При этом 37% опрошенных ставит оценку «удовлетворительно», – говорится в результатах исследования.

В целом, по стране только 25% опрошенных положительно высказались об общественном транспорте.