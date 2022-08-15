В вузах Югры стало больше бюджетных мест

В этот году в Югре увеличили число бюджетных мест в профессиональных образовательных организациях. Об этом рассказала губернатор округа Наталья Комарова в своих соцсетях.

«За счет средств окружного бюджета абитуриентам высших и средних образовательных организаций предоставлено 6 580 мест, в прошлом году – 6 361. Средний конкурс – 5,5 человека на место, – отметила глава. – В организации высшего образования Югры на бюджетные места поступили 4 047 выпускников школ (на 188 мест больше, чем в 2021 году): 3 088 мест за счет регионального бюджета и 959 мест за счет федерального бюджета (нацпроект «Наука и университеты. Среди них выпускники школ из других регионов (758 человек)».

Отметим, что среди югорских абитуриентов сейчас популярны направления: электроэнергетики и электротехники, нефтегазовое, лечебное дело, менеджмент, юриспруденция, экономика, информатика и вычислительная техника, педагогическое образование.

Появились и новые специальности. В магистратуре – программная инженерия, в бакалавриате – спорт, медиакоммуникации, режиссура, в ординатуре – анестезиология-реаниматология. А также педиатрия, неврология, лечебная физкультура и спортивная медицина, офтальмология.