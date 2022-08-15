67 «пьяных» ДТП произошло в Югре с начала года: 14 человек погибли и 100 получили травмы

67 ДТП с участием пьяных водителей произошло на дорогах ХМАО за 7 месяцев 2022 года. В этих авариях 14 человек погибли и 100 получили травмы, сообщили в пресс-службе окружной Госавтоинспекции.

«Одно из последних таких ДТП произошло в Нефтеюганском районе, где 34-летний водитель, управляя автомобилем «Форд», находясь в состоянии опьянения, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом «Кароса». В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи, а пассажир «Кароса», 64-летний мужчина, получил травмы», - рассказали в пресс-службе.

В Госавтоинспекции в очередной раз призвали отказаться от управления транспортными средствами в нетрезвом виде. Сообщать о фактах «нетрезвого управления автомобилем» следует в дежурные части подразделений ГИБДД, а также по тел. «02» (с мобильного – 102).