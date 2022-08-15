Югорские огнеборцы справились с лесными пожарами

На сегодня в Югре потушены все лесные пожары. Об этом рассказали в пресс-службе окружного правительства.

«На 09:00 15 августа действующих пожаров в Югре нет», – сообщил первый заместитель директора депнедра и природных ресурсов региона Егор Збродов.

Справиться с проблемой удалось с помощью упорной работы сотрудников Базы авиационного и наземной охраны лесов Югры, главного управления МЧС России по Югре, Центроспас-Югории, парашютно-десантной службы региональных авиабаз Красноярского края, Республики Алтай, Тюменской, Свердловской, Новосибирской, Томской, Иркутской областей, арендаторы и добровольцы, а также задействованной спец- и авиатехники. Немаловажную роль сыграли и погодные условия – в округе прошли дожди.

Напоминаем, ранее стало известно, что лесные пожары в Югре постепенно ликвидируют.