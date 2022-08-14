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​В реанимациях ковид-госпиталей ХМАО не осталось пациентов

Ни одного пациента не осталось в реанимациях ковид-госпиталей Югры

​В реанимациях ковид-госпиталей ХМАО не осталось пациентов
pixabay.com

В реанимациях ковид-госпителей ХМАО, созданных для больных с тяжелыми коронавирусными осложнениями, не осталось ни одного пациента. Об этом сообщил директор регионального департамента здравоохранения Алексей Добровольский.

«Максимальное число больных в реанимациях — 232, это было 30 октября прошлого года […] 13 августа 2022 года, впервые за 2,5 года, в утренней сводке - ноль больных ковидом в реанимациях!», - написал глава депздрава в своем телеграм-канале.

В последние недели в ХМАО вновь наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки в регионе выявили 265 новых случаев заражения. Всего ковидом на этот момент в регионе болеют 1 902 человека. Для сравнения – 1 августа было 837 болеющих.


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Сегодня в 13:27, просмотров: 333, комментариев: 0
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