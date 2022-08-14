265 югорчан заболели коронавирусом за сутки, в том числе 96 в Сургуте

У 265 югорчан за минувшие сутки выявили коронавирус. Новые случаи зафиксированы в 17 муниципалитетах региона, в том числе 96 – в Сургуте, 48 – в Ханты-Мансийске, по 26 – в Нижневартовске и Нефтеюганске.

«По клинической структуре: с симптомами ОРВИ – 256, пневмония – 9», - уточнили в окружном оперативном штабе.

Всего ковидом на этот момент в регионе болеют 1 902 человека. Для сравнения – 1 августа было 837 болеющих.

Общее число лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в ХМАО с начала пандемии достигло 212 671. Выздоровели за весь период 209 277 человек, умерли 2 558.