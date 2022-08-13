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​Плюс 261. Югорчане продолжают болеть «короной»

За сутки в ХМАО выявлен 261 новый случай COVID-19

​Плюс 261. Югорчане продолжают болеть «короной»
Фото: siapress.ru

Еще 261 заболевший коронавирусом выявлен в Югре за минувшие сутки: пациенты зарегистрированы в 17 муниципалитетах округа, передает региональный оперштаб. Из них лидером остается Сургут с 99 случаями, Ханты-Мансийск с 41 и Нижневартовск с 39.

С учетом обновленных данных общее число переболевших «короной» югорчан за все время пандемии увеличилось до 214 560. Из них подавляющее большинство (210 197) выздоровели, 2 558 человек умерло — этот счетчик, кстати, остановлен: за пятницу смертельных случаев COVID-19 в регионе не зарегистрировано.


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Сегодня в 13:49, просмотров: 235, комментариев: 0
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