За сутки в ХМАО выявлен 261 новый случай COVID-19

Еще 261 заболевший коронавирусом выявлен в Югре за минувшие сутки: пациенты зарегистрированы в 17 муниципалитетах округа, передает региональный оперштаб. Из них лидером остается Сургут с 99 случаями, Ханты-Мансийск с 41 и Нижневартовск с 39.

С учетом обновленных данных общее число переболевших «короной» югорчан за все время пандемии увеличилось до 214 560. Из них подавляющее большинство (210 197) выздоровели, 2 558 человек умерло — этот счетчик, кстати, остановлен: за пятницу смертельных случаев COVID-19 в регионе не зарегистрировано.