Санврачи выписали штрафы на 250 тысяч рублей за некачественную питьевую воду

27 нарушений санитарно-эпидемиологических требований на объектах сбора, очистки и распределения питьевой воды в муниципалитетах ХМАО обнаружил региональный Роспотребнадзор в первой половине 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Санврачи проверили 33 водозабора и выявили антисанитарию на 18 них. По выявленным нарушениям возбудили 30 административных дел, общая сумма штрафов составила 249 тыс. рублей.

«11 дел об административных нарушениях направлены на рассмотрение в суды. Руководителям организаций, допустивших нарушения, даны предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований», - отметили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, за 6 месяцев этого года в Роспотребнадзор поступило 10 обращений жителей о неудовлетворительном качестве питьевой воды и питьевом водоснабжении. В ходе организованных проверок все они подтвердились. По выявленным нарушениям приняты меры административного реагирования.