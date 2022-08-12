Югра выиграла федеральную субсидию на создание двух школ креативных индустрий

Министерство культуры России подвело итоги конкурсного отбора регионов, где при помощи федерального центра появятся школы креативных индустрий. Югра вошла в число победителей. Об этом сообщил директор регионального департамента культуры Артур Латыпов. По его словам, федеральный бюджет выделит почти 51 млн рублей на создание двух школ креативных индустрий в Югре в 2023 году.

«Поздравляю коллективы муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования в области культуры Белоярского района «Детская школа искусств г. Белоярский» и муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 1» г. Сургут с победой в конкурсном отборе организаций, на базе которых и будут созданы школы креативных индустрий, – сообщает Артур Латыпов. – Отдельная благодарность Сергею Петровичу Маненкову , главе Белоярского района, и Андрею Сергеевичу Филатову , главе города Сургута за качественно организованную и проведённую работу в муниципалитетах».

Напомним, что Югра является одним из передовых регионов России по развитию креативных индустрий. Автономный округ первым разработал собственную систему законодательства, регулирующего эту отрасль, и теперь создает полноценную инфраструктуру ее поддержки.