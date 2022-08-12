Житель югорского села предстанет перед судом за вылов 28 особей стерляди

Житель села Пальяново Октябрьского района ХМАО предстанет перед судом. Он обвиняется в незаконной добыче водных биологических ресурсов в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

По версии следствия, югорчанин с помощью сети и моторной лодки незаконно выловил в местах нереста 28 особей стерляди. Это произошло в мае на протоке Ендырская Октябрьского района.

«В результате преступных действий водным биологическим ресурсам РФ причинен ущерб на сумму более 250 тыс. рублей. В ходе расследования обвиняемый ущерб возместил в полном объеме», - отметили в пресс-службе надзорного ведомства.