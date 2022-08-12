Площадь лесных пожаров в Югре превысило 135 тыс. га

Площадь лесных пожаров с каждым днем набирает обороты в ХМАО. По данным на утро сегодняшнего дня, в регионе действовало 54 пожара на площади 135,6 тыс. гектаров (сутками ранее было 123,6 тыс. гектаров).

«Зарегистрировано 70 лесных пожаров на площади 168386,2 га, ликвидировано 16 очагов на площади 32694,5 га, действует 54 пожара на площади 135691,7 га, из них локализовано 33 пожара на площади 95508,6 га. Зарегистрировано 3 ландшафтных пожара на площади 2,1 га.», ‒ сообщает МЧС России по ХМАО-Югре.

По данным ведомства, на сегодняшний день в ХМАО запланировано применение 20 бортов авиации РСЧС в 8 муниципальных районах, в числе которых 3 борта авиации МЧС России.