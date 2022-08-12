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Почти 300 новых заболевших ковидом выявили в Югре за сутки - это максимум за лето

293 новых случая коронавируса зарегистрировали в ХМАО за сутки, из них 89 в Сургуте

Почти 300 новых заболевших ковидом выявили в Югре за сутки - это максимум за лето
pixabay.com

В ХМАО за минувшие сутки выявлено 293 новых случая заражения коронавирусом, это максимум за лето. Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Сургуте – 89, а также Ханты-Мансийске – 58, Нижневартовске – 44, Нефтеюганске – 21, Урае – 15, Нягани – 14.

«У 286 пациентов наблюдаются симптомы ОРВИ, у 6 диагностирована пневмония», - уточнили в окружном оперативном штабе.

Всего ковидом в Югре на этот момент болеют 1 706 человек. Общее число лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии достигло 214 299. Выздоровели за весь период 210 035 человек. Умерли 2 558 пациентов.


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Сегодня в 10:38, просмотров: 286, комментариев: 0
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