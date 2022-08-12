Сотрудник нефтедобывающего предприятия в Нягани предстанет перед судом за мошенничество и легализацию

В Нягани завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя, ранее работавшего главным специалистом производственно-технического отдела нефтедобывающего предприятия. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и легализации, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, в июле – августе 2020 года обвиняемый потребовал от руководителей двух подрядных организаций деньги за беспрепятственное заключение договоров, их оплату и приемку выполненных работ. При этом фактически у него не было полномочий по выбору контрагентов, принимать решения о приемке работ и их оплате он не мог.

«Убедив руководителей коммерческих организаций о наличии полномочий влиять на договорные отношения, злоумышленник период с августа 2020 года по октябрь 2021 года с целью незаконного обогащения получил от одного из них около 7 миллионов рублей, от второго – более 1 миллиона 200 тысяч», - говорится в сообщении пресс-службы.

После этого, по данным СК, обвиняемый попытался легализовать полученные деньги, придав им вид законного заработка от выигрыша в букмекерской конторе. Он понимал, что у службы безопасности его компании появятся вопросы, поскольку полученные от бизнесменов деньги значительно превысили его официальный доход.

Скрыть незаконный доход у югорчанина не получилось. Преступные действия обнаружили сотрудники правоохранительных органов при содействии службы безопасности предприятия.