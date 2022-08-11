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​Югра примет федеральный конкурс среди лучших строителей России

В Югре пройдет конкурс «Лидеры строительной отрасли»

​Югра примет федеральный конкурс среди лучших строителей России
Фото stroyleader.ru

Финал федерального конкурса «Лидеры строительной отрасли России» пройдет с 11 по 14 августа в Югре. Он завершится как раз в профессиональный праздник – День строителя, который отмечается во второе воскресенье августа. Мероприятие проведет Всероссийский центр национальной строительной политики при поддержке Минстроя России.

Как сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры, этот конкурс проходит во второй раз. В этом году в нем приняли участие 12 тысяч менеджеров строительной отрасли из 45 регионов, из них были отобраны топ-200. Они прошли дополнительное обучение по пяти дистанционным образовательным программам. В Ханты-Мансийске им предстоит работа в группах, форсайт-сессии, лекции, бизнес-упражнения, а также участие в пленарном заседании «Перспективы развития строительной отрасли в современных условиях». По итогам финала 30 человек будут объявлены победителями.

«Кадровый вопрос в отрасли, особенно в нынешнее время, приоритетный. Нам необходимы лидеры – люди, способные принимать решения, обладающие профессиональными компетенциями, готовые строить качественные объекты», – комментирует заместитель губернатора Югры Азат Ислаев.


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11 августа в 18:15, просмотров: 235, комментариев: 0
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