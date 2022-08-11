Полиция Сургута разыскивает потерпевших от действий турфирмы «КарефрииКонсьержСервис»

В Сургуте полицейские разыскивают потерпевших от действий руководства турфирмы «КарефрииКонсьержСервис». Об этом сообщает пресс-служба УМВД города.

«В УМВД России по Сургуту расследуется уголовное дело в отношении руководства туристической фирмы «КарефрииКонсьержСервис» (Пановой (Кузьминых) Ираиды Сергеевны, Панова Ильи Александровича), в результате незаконных действий которых причинен ущерб неустановленному количеству граждан», - говорится в сообщении пресс-службы.

Пострадавших от действий турагентства просят обращаться с заявлением и подтверждающими документами в СУ УМВД России по Сургуту, по адресу: г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д.29, или в любой ближайший территориальный отдел полиции, через сайт УМВД России по ХМАО или по тел. (3462) 76 17 78».