Попавшего в ДТП мотоциклиста спасли в больнице Югорска

Врачи Югорской городской больницы спасли мотоциклиста, получившего серьезные травмы в ДТП. Авария случилась месяц назад в ночное время в поселке Агириш. Байкера доставили в приемное отделение больницы с тяжелой черепно-мозговой травмой, множественными переломами лицевого скелета, переломом обеих костей голени и травматическим шоком, сообщили в пресс-службе окружного департамента здравоохранения.

Медики выполнили хирургическую обработку ран лица и фиксацию переломов лицевых костей. После того, как состояние больного стабилизировалось, был выполнен остеосинтез перелома голени и нижней челюсти.

«На фоне проведенного лечения состояние больного стабилизировалось. Через месяц после удаления фиксирующих шин пациента выписали», - подытожили в депздраве.