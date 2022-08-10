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​Наталья Комарова принимала бизнес-миссию из Челябинской области

Югра укрепляет сотрудничество с Челябинской областью

​Наталья Комарова принимала бизнес-миссию из Челябинской области
Фото admhmao.ru

Югра укрепляет сотрудничество с Челябинской областью. В эти дни в регион прибыла бизнес-миссия во главе с губернатором Алексеем Текслером, его принимала Наталья Комарова. Руководители подписали документы о сотрудничестве на ближайшие годы, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

«Через стратегические документы по сотрудничеству в отраслях экономики мы создаем условия для формирования сообществ граждан, бизнес-сообществ с целью реализации проектов по устойчивому развитию Югры, Челябинской области, России, – отметила Наталья Комарова. – Мы готовы к сотрудничеству с предприятиями Челябинской области. При этом заинтересованы работать на условиях локализации производственных мощностей у нас в Югре. Видим большие плюсы в этом и для производителей, и для потребителей».

Глава Югры подчеркнула, что бизнес из Челябинской области может эффективно заходить на готовые площадки с промышленной инфраструктурой – например, в индустриальных парках. Кроме того, инвесторы могут рассчитывать на систему сопровождения проектов и различные льготы.

«У нас есть серьезный потенциал сотрудничества. Мы знаем, что Ханты-Мансийский автономный округ заинтересован в совместной деятельности, в том числе в сфере кооперации, – заявил Алексей Текслер. – Челябинская область – промышленно развитый регион. Мы можем производить любые товары от продуктов питания до строительных материалов. Нашим регионам нужно знать друг о друге больше, чтобы не искать за границей то, что уже есть у соседей».

Итогом работы стало подписание плана мероприятий по сотрудничеству в торговле, экономике, науке, технике и культуре до 2024 года. Наталья Комарова также пригласила коллег на Югорский промышленно-инвестиционный форум, который пройдет 22-23 сентября в Ханты-Мансийске. Также делегации совместно посетили завершающийся в эти дни комьюнити-форум «УТРО».


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Сегодня в 17:19, просмотров: 165, комментариев: 0
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