Движение автомобилей остановят в Сургутском районе из-за работ на реке Лямин

Движение транспортных средств временно остановят на 36 км автомобильной дороги «Лянторский водозабор - п. Песчаный - с. Сытомино» в Сургутском районе. Ограничения будут действовать с 09:00 до 20:00 11 августа, сообщает пресс-служба регионального департамента дорожного хозяйства и транспорта.

Причина перекрытия дороги – проведение работ по углублению береговых съездов, планировке и укреплению переправы через реку Лямин. В последнее время в реке упал уровень воды.

«Просьба к пользователям автомобильных дорог планировать время и маршрут движения с учетом данной информации, со своей стороны приносим извинения за временные неудобства», - добавили в пресс-службе ведомства.