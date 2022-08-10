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​Предприниматель из Югорска пойдет под суд за мошенничество

В Югре предпринимателя поймали на мошенничестве с трудоустройством

​Предприниматель из Югорска пойдет под суд за мошенничество
Фото: unsplash.com

В Югорске завершили расследование уголовного дела в отношении предпринимателя из Советского района округа. По предварительной информации, обвиняемый не менее шести раз оформлял фиктивные трудовые отношения с жителями района на основании которых незаконно получил более 3,4 миллионов рублей.

«Еще около 1 миллиона 200 тысяч рублей злоумышленник не успел похитить в связи с выявлением сотрудниками центра занятости населения его мошеннических действий. В целях обеспечения возмещения ущерба на счета предприятия наложен арест. Следователями собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», ‒ сообщили в пресс-службе СУ СКР Югры.

Злоумышленник обвиняется в совершении шести преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ (мошенничество). По данной статье, задержанный предприниматель может получить до 10 лет лишения свободы.


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Сегодня в 16:16, просмотров: 195, комментариев: 0
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