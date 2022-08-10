Экс-депутат нефтеюганской думы Дмитрий Пайвин стал новым заместителем Эльвиры Бугай

Экс-депутат нефтеюганской думы, бывший директор муниципальной Службы единого заказчика Дмитрий Пайвин стал заместителем главы Нефтеюганска Эльвиры Бугай. Об этом сообщили в администрации города.

«С 9 августа Дмитрий Пайвин приступил к исполнению своих должностных обязанностей. Он будет курировать работу департамента жилищно-коммунального хозяйства», - рассказали в мэрии «Вестнику Сургутского района»,

На этом посту Дмитрий Пайвин сменил Оксану Чурикову, которая покинула администрацию, написав заявление об уходе с мотивировкой «по собственному желанию».

В прошлом году Дмитрий Пайвин участвовал в выборах на пост главы Нефтеюганска. По итогам муниципального конкурса и депутатского голосования должность мэра досталась Эльвире Бугай.

Ранее Пайвин также работал директором Службы единого заказчика, где отвечал за содержание и обслуживание объектов коммунального и городского хозяйства Нефтеюганска.