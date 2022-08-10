Мужчина спрыгнул с моста в реку в Нефтеюганске, с травмами его доставили в больницу

В Нефтеюганске мужчина спрыгнул с моста в реку Юганская Обь. Инцидент произошел днем накануне, 9 августа. Югоранин получил серьезные травмы и был доставлен в больницу. Об этом говорится в посте в паблике «Это Юганск, детка Нефтеюганск» в ВК.

«Мой муж спас человека. Вызвал полицию и скорую еще до того, как молодой человек прыгнул с моста», - сказано в сообщении.

В посте разместили комментарий и.о. главного врача Нефтеюганской станции скорой помощи Ирины Сковбель о состоянии пострадавшего югорчанина.

«Мужчина, после оказания скорой помощи, с множественными травмами доставлен в приемный покой НОКБ, госпитализирован в отделение реанимации», - сказала медик.

О произошедшем также сообщается в оперативной сводке «Центроспаса-Югории»: «Спасатели выезжали к въезду на мост в г. Нефтеюганск по сообщению: требуется оказать помощь – с моста спрыгнул мужчина. Прибыв к месту вызова, спасатели обнаружили, что пострадавший был спасен очевидцами и передан сотрудникам скорой медицинской помощи».