142 югорчанина заболели коронавирусом за сутки, из них 33 в Сургуте

В 15 муниципалитетах ХМАО за минувшие сутки выявлено 142 новых заболевших коронавирусом. Из них в Ханты-Мансийске – 40, Нижневартовске – 34, Сургуте – 33. В остальных муниципалитетах зарегистрировано от 1 до 6 новых случаев заражения.

«У 138 пациентов наблюдаются симптомы ОРВИ, у 2 диагностирована пневмония, еще у 2 заболевание протекает бессимптомно», - уточнили в окружном оперативном штабе.

Всего коронавирусом в ХМАО на этот момент болеют 1 429 человек. Общее число лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии достигло 213 770. Выздоровели за весь период 209 783 человека. Скончались 2 558 пациентов.