Новый эпизод «Смешариков» рассказал о коренных народах Югры

9 августа на официальном YouTube-канале «Смешариков» представили эпизод из цикла образовательных серий «Азбука дружбы народов», посвященный народам ханты и манси. В мультфильме рассказали о традициях народов и как им удалось сохранить свою самобытную культуру до наших дней.

«Мудрый ворон Кар-Карыч расскажет непоседливым Крошу и Ежику о народах ханты и манси, которые проживают на севере Западной Сибири. Несмотря на малочисленность, они сумели донести свою самобытную культуру до наших дней, наполненную бережным отношением и уважением к природе и традициям. Крош и Ежик узнают, для чего нужны нарты, что за праздник Вурна Хатл и какие промыслы и ремесла тесно связаны с территорией Югры», ‒ сообщили в пресс-службе ассоциации анимационного кино.

Стоит отметить, что эпизод является четвертым из семи запланированных в серии «Азбука дружбы народов». Предыдущие серии были посвящены Татарстану, Бурятии и Башкортостану.