Прокуратура помогла югорчанину с тяжелым хроническим заболеванием получить жилье

В Нягани прокуратура помогла местному жителю, страдающему тяжелой формой хронического заболевания, получить положенное ему жилье. Как сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства, мужчина с 1998 года стоял на учете граждан, нуждающихся в жилом помещении.

В соответствии со статьей 57 Жилищного кодекса РФ граждане, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний, имеют право на внеочередное получение жилого помещения. Однако югорчанину не выдавали квартиру дольше 20 лет.

Прокурор обратился в суд с требованием обязать администрацию Нягани предоставить мужчине вне очереди благоустроенное жилое помещение по договору социального найма.

«В процессе рассмотрения гражданского дела иск прокурора исполнен в добровольном порядке. В настоящее время заявителю предоставлено жилое помещение по договору социального найма», - сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.