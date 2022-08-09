Президент России утвердил празднование юбилея с момента образования ХМАО

8 августа президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ о праздновании столетнего юбилея со дня образования округа. Праздник состоится в 2030 году, а в подготовке к мероприятиям посвященных юбилею ХМАО примут участие субъекты Российской Федерации.

«В связи с исполняющимся в 2030 году 100-летием образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры постановляю: принять предложение правительства Российской федерации о праздновании в 2030 году 100-летия образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры», ‒ говорится в указе президента на официальном портале правовой информации.

Справка: 10 декабря 1930 года был образован Остяко-Вогульский национальный округ с центром в основанном на месте села Самарово городе Остяко-Вогульске (с 23 октября 1940 года — город Ханты-Мансийск). 23 октября 1940 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР Остяко-Вогульский национальный округ был переименован в Ханты-Мансийский. С 1978 года национальный округ получил статус автономного. В 1993 году автономный округ стал полноправным субъектом Российской Федерации, а в 2003 году получил своё нынешнее название — Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.