Суд в ХМАО обязал чиновников выплатить местному жителю выкупную стоимость за дом

Житель Березовского района обратился в прокуратуру с жалобой на нарушение жилищных прав. В ходе проверки установлено, что мужчина является участником муниципальной программы по переселению граждан из жилых домов, находящихся в зоне обрушения берега реки.

«Вместе с тем в нарушение требований законодательства, условий муниципальной программы администрацией района обязательства по предоставлению жилого помещения либо выплате выкупной стоимости гражданину исполнены не были», - отметили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать администрацию Березовского района выплатить югорчанину выкупную стоимость за жилое помещение в размере более 900 тыс. рублей. Суд иск удовлетворил. Исполнение судебного решения контролирует прокуратура.