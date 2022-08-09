91 новый случай коронавируса выявлен в ХМАО за сутки

За минувшие сутки в 11 муниципалитетах ХМАО выявили 91 новый случай заражения коронавирусом. Из них в Сургуте – 43, Нижневартовском районе – 19, Урае – 10, Сургутском районе – 6. В других муниципалитетах зафиксировано от 1 до 5 случаев.

«У 86 новых заболевших наблюдаются симптомы ОРВИ, у 5 диагностирована пневмония», - уточнили в окружном оперативном штабе.

Число болеющих ковидом югорчан за последние 10 дней выросло в два раза. Если 30 июля было 682 активных случая, то к 9 августа их количество выросло до 1 386.

Всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии достигло в ХМАО 213 628. Выздоровели за весь период 209 684 человека, умерли 2 558 пациентов.