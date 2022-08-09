Полигон ТБО загорелся в Нефтеюганске

Полигон ТБО загорелся в пятницу в Нефтеюганске, сообщила глава города Эльвира Бугай.

«В пятницу, 5 августа, в 15:00 на межмуниципальном полигоне ТБО, расположенном на 24-м км автодороги Нефтеюганск – Пыть-Ях, произошло возгорание. На протяжении 3 дней в круглосуточном режиме велась активная работа по локализации очага. К тушению пожара было привлечено более 20 единиц тяжелой техники и более 50 специалистов», - написала глава Нефтеюганска на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Она добавила, что на начальном этапе с огнем боролись с помощью огнетушащей смеси и песка. Сейчас открытые очаги горения ликвидированы, но происходит очаговое тление отходов в средних слоях на площади до 150 кв. м. Для его устранения ведется проливка водой и отсыпка песком.

«Ситуация находится под контролем, работы продолжатся до полной ликвидации тления», - подытожила Эльвира Бугай, отметив, что причины и обстоятельства возгорания выясняются.