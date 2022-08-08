Роспотребнадзор ХМАО оштрафовал нескольких руководителей детских лагерей за нарушения

Санврачи Югры проверили 381 летне-оздоровительное учреждение. В 215 были выявлены нарушения. Чаще всего не соответствовали нормам пробы воды, продовольственного сырья и пищевых продуктов, готовых блюд.

Отмечается, что по результатам проверок руководителям организаций, где отдыхают в каникулярное время дети, вынесено 169 постановлений о назначении административных наказаний в виде штрафов на общую сумму 646 100 рублей.

«Руководителям ЛОУ, допустившим нарушения санитарно-эпидемиологических требований, даны предписаний об устранении выявленных нарушений. Исполнение предписаний находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу. Контрольно-надзорные мероприятий в отношении организаций отдыха и оздоровления детей продолжаются», – сообщили санврачи.