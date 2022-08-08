Сургут продолжает лидировать по суточной заболеваемости ковидом

За минувшие сутки в Югре зарегистрировали 129 новых случаев коронавирусной инфекции. Заболевших выявили в 15 муниципалитетах – больше всего в Сургуте (50) и в Ханты-Мансийске (22).

«По клинической структуре: с симптомами ОРВИ — 123, пневмония — 6. Всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии — 213 537. Выздоровели за весь период пандемии — 209 597 человек», – сообщили в окружном оперштабе.

За весь период от коронавирусной инфекции умерли 2 558 человека. За сутки в Югре не было зафиксировано летальных случаев.