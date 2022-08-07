Память о почетном железнодорожнике увековечили на вокзале в поселке Высоком

В поселке Высокий на железнодорожной станции установили доску в честь Почетного железнодорожника Дмитрия Демиденко. Он был первым начальником железнодорожной станции «Мегион».

«Идея отдать дань уважения человеку, который всей душой болел за Высокий, родилась в этом году у директора компании «Евро-Трейд-Сервис» Валерия Анатольевича Берстенева. Они были очень дружны с Дмитрием Семеновичем, которого не стало в 2003 году. Мы посчитали, что память о Почетном железнодорожнике должна быть сохранена в том месте, где он работал долгие годы – на ж/д вокзале в Высоком», – рассказал один из кураторов проекта, заместитель директора ООО «Евро-Трейд-Сервис» Никита Берстенев.