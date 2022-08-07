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Более 170 миллионов рублей получат муниципалитеты Югры на развитие АПК

Власти Югры выделят субсидии муниципалитетам на развитие агропромышленного комплекса

Более 170 миллионов рублей получат муниципалитеты Югры на развитие АПК
Фото: pixabay.com

Муниципалитеты Югры получат более 170 миллионов из региональной казны на развитие агропромышленного комплекса. Об этом в ходе заседания правительства округа заявил директор департамента промышленности автономного округа Кирилл Зайцев.

«Речь идет о перераспределении между муниципальными образованиями ассигнований из окружного бюджета на развитие растениеводства, животноводства, малых форм хозяйствования, рыбохозяйственного комплекса», — пояснила губернатор Югры Наталья Комарова.

Ранее документ был одобрен на общественном совете при департаменте промышленности Югры и согласован с муниципальными образованиями.


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07 августа в 14:05, просмотров: 745, комментариев: 0
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