Власти Югры выделят субсидии муниципалитетам на развитие агропромышленного комплекса

Муниципалитеты Югры получат более 170 миллионов из региональной казны на развитие агропромышленного комплекса. Об этом в ходе заседания правительства округа заявил директор департамента промышленности автономного округа Кирилл Зайцев.

«Речь идет о перераспределении между муниципальными образованиями ассигнований из окружного бюджета на развитие растениеводства, животноводства, малых форм хозяйствования, рыбохозяйственного комплекса», — пояснила губернатор Югры Наталья Комарова.

Ранее документ был одобрен на общественном совете при департаменте промышленности Югры и согласован с муниципальными образованиями.