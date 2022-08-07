Журналистка Ксения Собчак прокомментировала видео с пожарами под Няганью

Ксения Собчак прокомментировала видео югорских пожарных, которые показали буйство стихии под Няганью.

«Треть территории ХМАО охвачена лесными пожарами. На эти кадры действительно страшно смотреть. И каждый год одно и то же», — написала журналистка в своем телеграм-канале «Кровавая Барыня».

По данным федеральной Авиалесоохраны на 00:00 5 августа, в ХМАО действовало 54 лесных пожара на площади 40,4 тыс. гектаров. По этому показателю округ оказался на втором месте в стране – больше пожаров наблюдается только в Якутии.