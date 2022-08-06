Воскресенье будет жарким в ХМАО, местами пройдут дожди и грозы

В воскресенье, 7 августа, на территории ХМАО сохранится жаркая погода. По прогнозу синоптиков, днем воздух прогреется до +26+31 градуса, ночью столбик термометра покажет +12+17 градусов. Ожидается переменная облачность, в восточной части округа местами пройдут дожди и грозы, в западной половине преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман.

До 8 августа в 8 муниципалитетах Югры (Белоярском, Березовском, Октябрьском, Советском, Нефтеюганском и Сургутском районах, а также в Нягани и Югорске) сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости леса по региональной шкале), уточнили в ГУ МЧС округа.