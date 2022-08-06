160 югорчан заболели коронавирусом за сутки, из них 48 в Сургуте

В Югре за последние сутки выявлено 160 новых заболевших коронавирусом. Больше всего в Сургуте – 48, Ханты-Мансийске – 30, Нижневартовске – 26. В других муниципалитетах зафиксировано от 1 до 12 новых случаев ковида.

«У 154 человек наблюдаются симптомы ОРВИ, у одного пациента диагностирована пневмония, еще у пяти заболевание протекает бессимптомно», - сообщили в окружном оперативном штабе.

Всего ковидом в Югре на этот момент болеют 1 183 человека. Общее число лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии достигло 213 242. Выздоровел за весь период 209 501 человек. Умерли 2 558 пациентов.