Два человека попали в больницу после взрыва автомобиля на заправке Ханты-Мансийска

Два человека пострадали в результате взрыва автомобиля. Инцидент случился вечером накануне, 5 августа, на одной из автозаправок Ханты-Мансийска, сообщили в Госавтоинспекции региона.

Предварительно установлено, что взрыв произошел в багажном отсеке машины, где находилось запасное колесо. Также сообщается, что автомобиль был оборудован газовым баллоном незаконно.

«В результате водитель автомобиля девушка 1988 года рождения и ее супруг 1983 года рождения (лишенный права управления ТС) получили травмы. Скорой медицинской помощью они были доставлены в Окружную клиническую больницу», - уточнили в пресс-службе ведомства.