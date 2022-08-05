Советы, как уберечься от смога, дали в МЧС ХМАО

В Югре из-за большого числа лесных пожаров несколько дней наблюдается задымление, люди жалуются на запах гари и невозможность нормально дышать. В МЧС ХМАО дали советы, как уберечься от смога.

минимизируйте свое пребывание на улице;

старайтесь спланировать передвижение по улице в часы наименьшего задымления (как правило, в дневные часы);

при выходе на улицу используйте маски, ткань, которую можно увлажнить;

дома держите окна плотно закрытыми;

чаще делайте влажную уборку помещений;

снизьте физическую активность;

повышенного внимания требуют пожилые люди, а также люди, у которых есть проблемы с верхними дыхательными путями, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с лишним весом, болеющие сахарным диабетом. Необходимо усиленно соблюдать рекомендации врачей: регулярно замерять давление и при необходимости пересматривать дозировки лекарств;

также стоит оградить от дыма детей, особенно дошкольного возраста. Детям желательно быть всё время дома.

если вы увидите, что у кого-то из окружающих проявляются признаки отравления, срочно вызывайте скорую помощь. К таким признакам относятся: резкие изменения речи и поведения, потеря сознания, судороги, при нарушении дыхания могут быть периоды перевозбуждения.

В ХМАО, по данным на 00:00 5 июля, действовало 54 пожара на площади, пройденной огнем, свыше 40 тыс. гектаров. Наибольшее количество лесных очагов - в Березовском (31), Октябрьском (9) и Советском (9) районах.