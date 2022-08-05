Югорчанка предстанет перед судом за кражу спортивной одежды

В Югорске в суд направлены материалы дела о серии краж из спортивного магазина. Фигурантка дела - 41-летняя жительница Советского, которая на протяжении двух дней выносила из спортивного магазина в Югорске одежду, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«Заходя в примерочные, злоумышленница снимала антикражные датчики с товаров и выносила вещи в женской сумочке, минуя кассы. Таким образом советчанка похитила несколько футболок, шорты и брюки общей стоимостью порядка 8 тысяч рублей», - уточнили в пресс-службе.

Женщина уже дала признательные показания и вернула часть похищенных вещей. За одежду, которую она успела поносить, ей придется возместить ущерб.