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​В два раза выросла заболеваемость ковидом в Югре за сутки

191 югорчанин заболел коронавирусом за сутки – это в два раза больше, чем накануне

​В два раза выросла заболеваемость ковидом в Югре за сутки
pixabay.com

За минувшие сутки в 18 муниципалитетах Югры выявлен 191 новый случай заражения коронавирусом - это в два раза больше, чем сутками ранее. Больше всего новых заболевших в Сургуте – 60, а также в Ханты-Мансийске – 36, Нижневартовске – 30 и Нефтеюганске – 10. В других городах и районах региона зарегистрировано от 1 до 9 новых случаев заражения.

«На момент выявления у 179 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 8 обнаружена пневмония, у 4 – бессимптомно», - уточнили в окружном оперативном штабе.

Всего ковидом в ХМАО на этот момент болеют 947 человек. Общее число лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии достигло в регионе 212 891. Выздоровели за весь период 209 386 человек, умерли 2 558 пациентов.


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Сегодня в 11:01, просмотров: 290, комментариев: 0
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