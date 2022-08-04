Югорчанина приговорили к штрафу за рассылку интимных фото экс-супруги

Суд вынес приговор 37-летнему жителю Нефтеюганска. Он признан виновным в нарушении неприкосновенности частной жизни бывшей супруги, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Суд установил, что 3 ноября 2021 года мужчина, разозлившись на бывшую супругу за разрыв отношений, а также желая ее опорочить и причинить моральный вред, разместил на своей странице в соцсети снимки и видеозаписи интимного характера с изображением женщины.

«Затем, в период с 3 по 27 декабря, злоумышленник неоднократно пересылал знакомым потерпевшей с помощью электронной почты и мессенджеров видеоматериалы с ее изображением», - отметили в пресс-службе ведомства.

Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей. Также с осужденного взыскано 150 тыс. рублей в пользу потерпевшей в качестве компенсации морального вреда.

Приговор вступил в законную силу.