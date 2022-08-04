Югра на форуме «УТРО» презентовала свою молодежную политику

Первая панельная дискуссия, прошедшая на комьюнити-форуме «УТРО» в Ханты-Манскийске, была посвящена роли сообществ в молодежной политике. В ней приняли участие заместитель полпреда президента УрФО Борис Кириллов, первый замгубернатора Югры Алексей Шипилов, замгубернатора Свердловской области Павел Креков, замруководителя Росмолодежи Дамир Фаттахов и другие.

«Наша главная идея – выстраивать работу вокруг человека, проектных команд. Инфраструктура поддержки выстроена так, что на каждом этапе развития команда получает ту или иную помощь, – рассказал об опыте Югры Алексей Шипилов. – Это не обязательно деньги — где-то нужно доработать идею, где-то включить в процесс образовательный сегмент. Мы не отдаем предпочтение поддержке каких-то конкретных идей. Отдельный проект может быть и неудачным. Это не говорит о том, что проектная команда, ее лидер «сошли с рельсов» и их больше не нужно поддерживать. Это схоже со стартап-проектами».

По словам первого замгубернатора, Югра выделил на поддержку около тысячи социальных проектов порядка 700 млн рублей за последние три года. Как передает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики, наш регион стал одним из первых, кто адаптировал инструментарий Фонда президентских грантов и стал проводить аналогичные гранты губернатора, а сейчас тот же подход транслируется в муниципалитеты.

Алексей Шипилов также рассказал, в чем польза проведения таких больших молодежных событий, как «УТРО», на территории Югры: «Нам очень интересны как разработанные здесь проекты, так и люди, которые будут реализовывать эти идеи. Неважно, где это произойдет — в нашем округе или другом регионе. Это проекты будущего, они создадут точки роста по разным направлениям. Лучшие из них мы постараемся осуществить в Югре».

Напомним, форум «УТРО» собрал более 500 участников из 53 регионов России и 14 стран мира. Он проходит в археопарке Ханты-Мансийска, завершится 10 августа.